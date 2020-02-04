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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في السوق المحلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:01 ص
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
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أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن تراجعها اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الأبيض نحو 24 جنيها، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم الأحد في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-2-2020

سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 24  إلى 27 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 30 إلى 35 جنيه، فيما سجل سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه، بينما سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 40 إلى 45 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 40 إلى 46 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 47 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى7 جنيه، فيما سجل كيلو الاوراك 31 جنيها، لبينما سجل كيلو البانية 68 جنيها، وسجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، وسجل كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو.


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