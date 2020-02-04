Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في البنوك المصرية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أسعار العملات اليوم 
حافظت أسعار العملات اليوم الأحد 2-2-2020 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، وننشر فيما يلي آخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

 أسعار الدولار اليوم 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
 
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرية 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم نحو 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى اليوم نحو سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
   


Advertisements

الكلمات المفتاحية

الدولار في البنك الاهلي اسعار العملاتت العربية اسعار العملات اليوم في مصر اسعار العملات اليوم اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات

أخبار تهمك

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يصدم كيكي سيتين بالحديث عن فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 11 ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

منذ ساعة

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 12 ساعة

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 23 ساعة

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار العملات اليوم الجمعة 18-1-2019 امام الجنيه المصري في البنوك المصرية.. والدولار يواصل الاستقرار

اسعار العملات تستقر أمام الجنيه اليوم الأحد 20-1-2019 في البنوك الكبرى والسوق الموازية.. تعرف على الاسعار الصباحية

أسعار العملات اليوم الخميس 24-1-2019 في مختلف البنوك المصرية.. الدولار يتراجع بعد تصريحات طارق عامر

اسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 25-1-2019.. الدولار يستقر وتوقعات بارتفاع الريال السعودى

اسعار العملات اليوم السبت 26-1-2019.. استقرار ملحوظ للعملات العربية والأجنبية

أسعار العملات اليوم الأحد 12-1-2020 في البنوك المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

09:41 ص

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

09:32 ص

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status