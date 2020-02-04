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برلمانية تطالب ببناء مستشفى لمواجهة كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والجهات المعنية بضرورة الحرص على التواصل اللحظي مع الجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا في الصين، للإطلاع على مستجدات انتشار الفيروس وكذلك متابعة إجراءات اكتشافه والوقاية منه وأجهزة رصده.

وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان لها إلى ضرورة الاستفادة من بناء الصين مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان، وبناء مستشفى مشابه في مصر سريعا للتعامل مع أي حالات مشتبه في إصابتها والكشف عن العائدين من الصين فيها.

وقالت النائبة: "الصين أنشأت المستشفى في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة، مما يؤكد إمكانية سرعة إنشائها في مصر، بمساعدة الصين".

وأكدت على أهمية تدريب الأطباء وطاقم التمريض والعمال في المستشفيات المعنية بالكشف عن الحالات المشتبه فيها.
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مجلس النواب كورونا فيروس الكورونا بناء مستشفى الفجر الصين

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