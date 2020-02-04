Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا الجديد يصل بلجيكا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد حسين
Advertisements

أعلنت وكالة الصحة في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث قالت، إن الشخص البلجيكي وهو واحد من بين تسعة ممن أعيدوا من ووهان في الصين يوم الأحد أثبت أنه مصاب بالفيروس.

 

وقالت الوكالة، إن التسعة جميعهم خضعوا لسلسلة من الاختبارات في مستشفى عسكري في العاصمة بروكسل، وأن ثمانية منهم اختبار سلبي، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

ولم ترد تفاصيل عن الشخص الذي ثبتت إصابته، لكن الوكالة أكدت، أنهم بصحة جيدة ولا يظهرون في الوقت الحالي أي أعراض للفيروس.

 

وأوضحت الوكالة، أن شخصًا آخر من الدنمارك لم يتمكن من العودة إلى بلاده يوم الأحد أظهر أيضا نتائج سلبية.

 

ووهان هي مركز تفشي فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا في الصين والذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص، وأكثر من 20000 مصاب.

 

وقد كشفت تقارير إعلامية صينية، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 414 حالة، حسبما ذكرت فضائية "ten"، في نبأ عاجل.

 

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغج، أعلن أن مكافحة فيروس كورونا هي المهمة الأكثر أهمية في الوقت الحالي، وفقًا لما ذكر التلفزيون الحكومي في الصين.

 

وأضاف الرئيس الصيني، أن الصين ستحافظ على استقرار الاستهلاك وتسريع بدء مشروعات استثمارية جديدة، موضحًا، أنه سيراقب عن كثب العملية الاقتصادية وسيركز على تأثير تفشي الفيروس الجديد.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس جديد فيروس الكورونا تفشي فيروس كورونا بلجيكا

أخبار تهمك

وزيرة الصحة توضح حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الطيور

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يصدم كيكي سيتين بالحديث عن فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يومين

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

فيروس "كورونا" يصل إلى الولايات المتحدة ويحد من خطط السفر

سنغافورة تؤكد أول حالة إصابة بفيروس الصين الجديد

الصين تنشأ آلية خاصة لضمان الإمداد المباشر للسلع الأساسية إلى مدينة ووهان

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

الهند تعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا الصيني

ألمانيا تجلي رعاياها من الصين .. منهم حالات مصابة بكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

09:41 ص

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

09:32 ص

الاتحاد الأفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status