فيروس كورونا الجديد يصل بلجيكا

أعلنت وكالة الصحة في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث قالت، إن الشخص البلجيكي وهو واحد من بين تسعة ممن أعيدوا من ووهان في الصين يوم الأحد أثبت أنه مصاب بالفيروس.

وقالت الوكالة، إن التسعة جميعهم خضعوا لسلسلة من الاختبارات في مستشفى عسكري في العاصمة بروكسل، وأن ثمانية منهم اختبار سلبي، كما أوردت وكالة "رويترز".

ولم ترد تفاصيل عن الشخص الذي ثبتت إصابته، لكن الوكالة أكدت، أنهم بصحة جيدة ولا يظهرون في الوقت الحالي أي أعراض للفيروس.

وأوضحت الوكالة، أن شخصًا آخر من الدنمارك لم يتمكن من العودة إلى بلاده يوم الأحد أظهر أيضا نتائج سلبية.

ووهان هي مركز تفشي فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا في الصين والذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص، وأكثر من 20000 مصاب.

وقد كشفت تقارير إعلامية صينية، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 414 حالة، حسبما ذكرت فضائية "ten"، في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغج، أعلن أن مكافحة فيروس كورونا هي المهمة الأكثر أهمية في الوقت الحالي، وفقًا لما ذكر التلفزيون الحكومي في الصين.

وأضاف الرئيس الصيني، أن الصين ستحافظ على استقرار الاستهلاك وتسريع بدء مشروعات استثمارية جديدة، موضحًا، أنه سيراقب عن كثب العملية الاقتصادية وسيركز على تأثير تفشي الفيروس الجديد.