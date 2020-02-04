بلجيكا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شخص من أصل 9 عادوا من مقاطعة ووهان الصينية، بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وكانت هونج كونج قد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، والتي تعتبر الثانية من نوعها خارج بر الصين الرئيسي موطن الوباء.

وقالت الحكومة الصينية، أنها سجلت 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

ورصد الحكومة الصينية، 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين، إلى 414 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 13522 شخصا، حسبما أعلنت الصينية، اليوم الثلاثاء.