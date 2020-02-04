أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اللاعب الأكثر استفادة من طريقة لعب برشلونة الجديدة تحت قيادة كيكي سيتين.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيلسون سيميدو هو أكثر المستفيدين من أسلوب كيكي سيتين الجديد مع برشلونة في الفترة الحالية.





وتابعت الصحيفة أن البرتغالي نيلسون سيميدو يتقدم أكثر إلى الأماكن الأكثر خطورة على الخصم ويمثل قوة كبيرة في التشكيلة الأساسية للبارسا مع سيتين في المباريات الأخيرة.





واختتمت: "أنسو فاتي يستمر في مفاجأة الجميع وهو عنصر مهم في فريق سيتين".



