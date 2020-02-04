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سبب وحيد يمنع نجم تشيلسي من الانتقال لبرشلونة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:38 ص
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ويليان
ويليان
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، حقيقة مفاوضات برشلونة مع نظيره تشيلسي من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لشبكة "ESPN" الإسبانية فإن ويليان لا يملك اتفاقا مع برشلونة ، وسيبقى في تشيلسي الفترة القادمة.

وتابعت: "البرازيلي ويليان سيعطي الأولوية للاستمرار مع تشيلسي بسبب عائلته مستقرة في لندن وهذا أمر كاف للاستمرار".

وأشارت إلى أن العقبة الوحيدة في أمر تجديده مع تشيلسي ترجع كونه يرغب في التمديد لمدة 3 سنوات وإدارة البلوز ترغب في التجديد لمدة عامين فقط.

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ويليان سبب وحيد رياضة تشيلسي الان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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