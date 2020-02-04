9 مليون جنيه تحسم بقاء أحمد فتحي في الأهلي

حدد أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي شروطه من أجل تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وذلك خلال جلسته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

الجوكر يضع شروط التجديد للأهلى

وتمسك أحمد فتحي الظهير الأيمن لنادى الأهلى، بالحصول على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة وذلك خلال الجلسة التي جمعت الجوكر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي وعده بنقل طلباته لمجلس الإدارة.

طلبات أحمد فتحي قد تكتب فصل النهاية مع القلعة الحمراء

طلبات الاعب المالية قد تكتب فصلا جديداً من الخلفات بين إدارة الأحمر وصاحب الــ35 عاماً خاصة بعد الخلاف القديم موسم 2018 والذي حسمه ترك آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي وزير الترفيه السعودي بدفع مستحقات الاعب.

الأهلي يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا

وفي سياق متصل تأهل المارد الأحمر رسمياً إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التي تصدر المجموعة وتأهل هوا الآخر لنفس الدور ، حيث تجرى مجريات قرعة ربع النهائي الاربعاء المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة ومن المحتمل أن يواجه الأحمر إحدى فرق تي بي مازيمبي الكونغولي ، الترجي التونسي أو صندوانز الجنوب أفريقي.