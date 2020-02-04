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سقوط فتاة من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل في الإسماعيلية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:07 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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أصيبت فتاة بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين نزيف وارتجاج بالمخ وكسور بالعمود الفقرى، وذلك إثر سقوطها من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل، بمنزلها الكائن بمنطقة أرض الجمعيات دائرة ثالث محافظة الإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة فتاة تدعي، "ندى. ن. م" 22 عامًا، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين نزيف وإرتجاج بالمخ وكسور بالعمود الفقرى، إثر سقوطها من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل بمنزلها الكائن بمنطقة أرض الجمعيات دائرة ثالث الإسماعيلية.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الإسماعيلية في حالة سيئة لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مرافقوها، أنها أثناء قيامها بنشر الغسيل بمحل إقامتها بالطابق السابع، اختل توازنها وسقطت من أعلى المبنى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسؤال المصابة عند شفائها واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.
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