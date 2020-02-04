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محاولات لإزالة الخلاف بين توخيل ومبابي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:16 ص
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مبابي وتوخيل
مبابي وتوخيل
عبد القادر عرابي
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 ذكرت تقارير صحفية فرنسية،أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول تهدئة الأمور بين نجم الفريق الأول كيليان مبابي، والمدير الفني للفريق، الـألماني توماس توخيل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن ليوناردو أراوخو المدير الرياضي للفريق الباريسي، قام بعقد إجتماع أمس الأحد، جمعه بالثنائي توخيل ومبابي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الإجتماع شهد بعض الهدوء من الطرفين، وذلك على الرغم من توتور العلاقات بينهما في مناسبات سابقة خلال هذا الموسم.

وتفجرت أزمة بين مبابي وتوخيل، خلال مواجهة الفريق الباريسي الأخيرة ضد مونبيليه، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي، والتي إنتهت لملصحة باريس سان جيرمان بخماسية دون رد.

وقرر توخيل إستبدال مبابي خلال الشوط الثاني، وهو قرار لم يعجب الأخير، الذي تجنب تحيته أثناء الخروج، وقام بالإبتعاد عنه.

وتكرر المشهد خلال مناسبات سابقة في الدوري الفرنسي، الأمر الذي ذهب بالبعض لتكهن رحيل مبابي عن الفريق بنهاية الموسم، والتوجه نحو ريال مدريد الإسباني.

وتريد إدارة النادي الباريسي تهدئة الأجواء داخل الفريق، لاسيما وأن الفريق مقبل على بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تعطي لها إدارة الفريق إهتماماً خاصاً

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