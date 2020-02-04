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البنك الدولي: الوضع الاقتصادي العالمي شديد الهشاشة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:24 ص
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محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
أشرقت حفني
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قال محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن أزمة انتشار فيروس كورونا جاءت في أوضاع عالمية واقتصادية وسياسية سيئة.

وأضاف محي الدين، خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من الناحية الاقتصادية العالمية فإن أخر تقرير صادر من البنك الدولي أشار إلى أن وضع النمو الاقتصاد العالمي أصبح ضعيف للغاية، معلقا: "الوضع الاقتصادي العالمي شديد الهشاشة ومش مستحمل فيروسات أو أي صدمات".

وأوضح أن نمو الاقتصاد العالمي كان مقدرا له التحرك في حدود 2.6% خلال هذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي العالمي يوجد به عجز في الثقة، ونجد ذلك نتيجة تبادل في الاتهامات والمعظم غير مستعد للتعاون بين الدول.
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا انتشار كورونا

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