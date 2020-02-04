عاجل.. هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



وكان التليفزيون الصيني، قد أعلن ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 425 قتيلًا، حيث وجهت السلطات الصينية بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.



وشددت وزارة الصحة الصينية على أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا" بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.



أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بتسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في هونج كونج.