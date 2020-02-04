"الكل يقلد خلاص".. أحلام تعلق على فستان جينيفر لوبيز (صورة)













نشرت الفنانة أحلام، صورة لها بجوار صورة المغنية العالمية جينيفر لوبيز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وظهرت لوبيز، في الصورة وهي ترتدي فستانًا مشابهًا لفستان أحلام مع اختلاف طوله، فيما علقت "أحلام" على هذه الصورة قائلة: "مدري والله تعبت الكل يقلد خلاص، أحبها".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "الفستان جميل عليكم بس طبعا إنتي الملكة لازم يبقى أحلى عليكي".وفي سياق آخر كشفت التصاريح الاعلامية في برنامج تريندنج الذي يعرض على قناة MBC Trending، عن حقيقة العقد الذي قامت بإرتدائه الفنانة أحلام خلال حفل تكريمها في السعودية.وقد بين أن "أحلام" سافرت إلى لندن من أجل الاتفاق مع تاجر الألماظ "سامر حليمة"، فقام بتصميم لها عقدًا من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، وأثار هذا العقد الحديث والجدل من قبل الجمهور ونشرات الاخبار.