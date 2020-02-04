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شاهد.. لأول مرة حفل شاكيرا وجينيفر لوبيز كاملا في السوبر بول الأمريكية (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حفل المغنيتين العالميتين شاكيرا وجينيفر لوبيز، كاملا في السوبر بول الأمريكية.

وأشعلت المغنية العالمية الكولومبية الأصل شاكيرا، ليلة السوبر بول الأمريكية، بزغرودة خلال الحفل الذي شاركتها فيه الغناء المغنية العالمية جينيفر لوبيز.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله شاكيرا وهي تزغرد، بكثافة كبيرة، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم باعتزاز شاكيرا بأصلها اللبناني والعربي.

وتصدرت  شاكيرا، منذ الأمس وزحتى الآن ريند موقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها أمس الأحد 2 فبراير الجاري

وتألقت شاكيرا وجينفر لوبيز كذلك في حفل السوبر بول الأمريكية حيث أشعلتا أجواء المنافسة بين الفرق من خلال استعراضات عالمية تناسب الحدث الضخم.

ولدت نجمة كولومبيا في 2 فبراير1977 بمدينة بارانكولا كولومبيا داخل عائلة فقيرة فوالدها تنحدر أصوله إلى لبنان ووالدتها من كولومبيا، وأصبحت شاكيرا في سنوات قليلة واحدة من أشهر المطربات في العالم، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات شاكيرا.


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منوعات مزيكا فن شاكيرا جينيفر لوبيز

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