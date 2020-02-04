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خاص بالفيديو .. هشام حنفي يختار أشرس لاعب واجهه
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:49 ص
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اختار هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق، منير عقيلة لاعب الاتحاد السكندري الأسبق، كأشرس مدافع واجهه خلال مسيرته.
وقال حنفي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" منذ بدايتي مع الأهلي عام 1994 وحتى إصابتي بالصليبي عام 1997، واجهت العديد من اللاعبين
الأقوياء، وكنت أجيد التعامل معهم".
وأردف:" ولكن منير عقيلة لاعب الاتحاد االسكندري
في ذلك الوقت، كان أشرس من واجهته".
وأفصح :" كنت "بتضايق" عندما أجده
يلعب أمامي، كان مركزه ظهير أيمن وأنا مركزي في منتصف الملعب، وكان يأتي لمراقبتي".
وتابع :" أكن له كامل الإحترام والتقدير
بكل تأكيد، ولكنه داخل الملعب كنت "بقلق" لما بشوفه وكان دائم التنقل معي في كل
تحركاتي".
واتم كلماته :" أتذكر أنني قولت له أنت معي في كل مكان، فماذا عن موقفك حال خروجي من الملعب ليرد : سوف أخرج معك".Mohamed Marei
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