Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص بالفيديو .. هشام حنفي يختار أشرس لاعب واجهه

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:49 ص
Advertisements
هشام حنفي
هشام حنفي
Advertisements

اختار هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق، منير عقيلة لاعب الاتحاد السكندري الأسبق، كأشرس مدافع واجهه خلال مسيرته.

 

وقال حنفي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" منذ بدايتي مع الأهلي عام 1994 وحتى إصابتي بالصليبي عام 1997، واجهت العديد من اللاعبين الأقوياء، وكنت أجيد التعامل معهم".

 

وأردف:" ولكن منير عقيلة لاعب الاتحاد االسكندري في ذلك الوقت، كان أشرس من واجهته".

 

وأفصح :" كنت "بتضايق" عندما أجده يلعب أمامي، كان مركزه ظهير أيمن وأنا مركزي في منتصف الملعب، وكان يأتي لمراقبتي".

 

وتابع :" أكن له كامل الإحترام والتقدير بكل تأكيد، ولكنه داخل الملعب كنت "بقلق" لما بشوفه وكان دائم التنقل معي في كل تحركاتي".

 

واتم كلماته :" أتذكر أنني قولت له أنت معي في كل مكان، فماذا عن موقفك حال خروجي من الملعب ليرد : سوف أخرج معك".

Mohamed Marei
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورجن كلوب هشام حنفى نيمار ملخص مباراة ليفربول ملخص ليفربول اليوم ملخص محمد صلاح مباراة ليفربول القادمة ليفربول ووست هام ليفربول وساوثهامتون ليفربول وساوثهامبتون ليفربول اليوم ليفربول فى الملعب حنفى تحليل ليفربول اهداف ليفربول الننى السكندري الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 6 ساعات

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 5 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيراميدز يتعادل بالهدف الأول في شباك سموحة (فيديو)

سموحة يهدر ركلة جزاء أمام بيراميدز (فيديو)

خاص .. هشام حنفي يكشف سبب تصفيق صالح سليم له.. وبكائه في أول ظهور

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status