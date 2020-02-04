خاص بالفيديو .. هشام حنفي يختار أشرس لاعب واجهه

اختار هشام حنفي نجم الأهلي الأسبق، منير عقيلة لاعب الاتحاد السكندري الأسبق، كأشرس مدافع واجهه خلال مسيرته.

وقال حنفي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" منذ بدايتي مع الأهلي عام 1994 وحتى إصابتي بالصليبي عام 1997، واجهت العديد من اللاعبين الأقوياء، وكنت أجيد التعامل معهم".

وأردف:" ولكن منير عقيلة لاعب الاتحاد االسكندري في ذلك الوقت، كان أشرس من واجهته".

وأفصح :" كنت "بتضايق" عندما أجده يلعب أمامي، كان مركزه ظهير أيمن وأنا مركزي في منتصف الملعب، وكان يأتي لمراقبتي".

وتابع :" أكن له كامل الإحترام والتقدير بكل تأكيد، ولكنه داخل الملعب كنت "بقلق" لما بشوفه وكان دائم التنقل معي في كل تحركاتي".

واتم كلماته :" أتذكر أنني قولت له أنت معي في كل مكان، فماذا عن موقفك حال خروجي من الملعب ليرد : سوف أخرج معك".

Mohamed Marei