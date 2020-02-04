Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتشار "كورونا".. متى تعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ؟

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:09 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
Advertisements
يمثل فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عالمية، خاصة مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين، وكل حقبة زمنية يتم إعلان حالة الطوارئ العالمية لها أسبابها.

وتجاوب "الفجر"، خلال السطور القادمة على سؤال: متى يتم إعلان حالة طوارئ صحية عالمية؟

تعلن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عندما يتبين لها أن "حادثًا معينًا أصبح يشكل خطرًا على الصحة العامة في دول مجاورة من خلال انتشاره عالميًا".

وسبق أن أعلنت المنظمة حالة الطوارئ 4 مرات، وهي كالتالي:

1- أنفلونزا الخنازير عام 2009: انتشر فيروس أتش1 أن 1 عبر العالم في 2009 وتسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

2- شلل الأطفال عام 2014: كان شلل الأطفال على وشك الإنقراض في 2012، ولكنه تفشى في 2013 وهو ما دفع إلى إعلان حالة طوارئ خشية أن تفشل حملة القضاء عليه.

3- فيروس زيكا 2016: أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس زيكا حالة طوارئ عالمية، بعد انتشاره الواسع في أمريكا اللاتينية بسبب الخطر الذي يشكله على الحوامل.

4- أيبولا في عامي 2014 و2016: أعلن المرض القاتل حالة طوائر عالمية مرتين، وأصاب في الفترة ما بين 2014 إلى 2016 أكثر من 30 ألف شخص، وقتل 11 ألفا منهم في غربي أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا المستجد فيروس الكورونا ؤ

أخبار تهمك

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 6 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تعلن عن حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس الإيبولا

منظمة الصحة العالمية تطالب المجتمع الدولي بالاستعداد لوباء محتمل

الصحة العالمية: من السابق لأوانه إعلان فيروس كورونا حالة طوارئ عالمية

منظمة الصحة العالمية تبحث إعلان فيروس كورونا "حالة طوارئ عالمية"

الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية مع تفشي فيروس الصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status