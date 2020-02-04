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خبيرة اقتصادية: انتشار كورونا يتسبب في مشكلة للعالم كله

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:02 ص
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بسنت فهمي
بسنت فهمي
أشرقت حفني
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قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انتشار فيروس كورونا بأكثر من دولة سيؤثر على اقتصاد العالم كله، لأن العالم أصبح متشابكا بشكل كبير، مشيرة إلى أن الصين تصدر للعديد من دول العالم.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تين"، أن الصين تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم بأوروبا وأفريقيا بمبالغ طائلة، كما أن هناك الكثير من الأشخاص يعملون على هذه الصادرات؛ بمختلف أنواعها من صادرات بترولية أو سلع تامة.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأزمة لا تعد أزمة الصين وحدها فقط، والاقتصاد الأمريكي لن يتعافى بهذا الضرر نظرا لتشابك العلاقات الاقتصادية العالمية، مؤكدة فيروس كورونا يسبب مشكلة اقتصادية كبيرة للعالم كله.
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا انتشار كورونا الخبيرة الاقتصادية

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