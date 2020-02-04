جوارديولا يحدد صفقة الموسم بعد اقتراب رحيل نجم الفريق

حدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة جديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في بداية الموسم الجديد.





وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة التايمز، إن جوارديولا يريد التعاقد مع مهاجم صريح خاصة إذا غادر ليروي ساني جناح الفريق، لكنه يثير مخاوفه بشأن عدد الأهداف التي يستقبلها فريقه نتيجة لفشل النادي في التوقيع مع بديل لفينسينت كومباني في الصيف الماضي.





وكان قد تلقى ليروى ساني عقدا من فريق بايرن ميونيخ الألماني في الصيف الماضي، ولكن إدارة السيتي رفضت طرح فكرة رحيل اللاعب.



