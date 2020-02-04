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وزيرة الصحة ترد على انتقاد ارتدائها الكمامة بشكل خاطىء (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:03 ص
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وزيرة الصحة في استقبال العائدين
وزيرة الصحة في استقبال العائدين
أشرقت حفني
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علقت الدكتورة هالة زيد، وزيرة الصحة، على الانتقادات التي وجهت لها عن ارتداءها الكمامة بشكل غير صحيح أثناء استقبال المصريين العائدين من الصين، بعد انتشار فيروس كورونا، موضحة: "هذه الصورة تم التقاطها قبل وصول الطائرة القادمة من ووهان بساعتين، أثناء تنفيذ نموذج المحاكاة، الذي وضعته الوزارة".

وأَضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها كانت تعمل وأفراد الوزارة، وضباط الجوزات، وأفراد الحجر الصحي على التأكد من تنفيذ خطة الوزارة لاستقبال المصريين العائدين من ووهان الصينية بشكل صحيح تماما.

وأوضحت الوزيرة أنها أثناء هبوط الطائرة كانت في صالة خلف الزجاج تتابع الإخلاء، وتطبيق التعليمات التي وجهت بتنفيذها، مضيفة:"نحن لا نلتفت لأمور ليس لها معنى في السياق العام، وأحيانا تطغى السلبيات ويتناول البعض الأمر بشىء من السخرية".
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا انتشار كورونا المصريين العائدين

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