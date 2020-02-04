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جاريث بيل يؤسس فريقاً للإشتراك في كأس العالم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:56 ص
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بيل
بيل
عبدالقادر عرابي
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قام الجناح الويلزي الدولي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني جاريث بيل بتدشين مؤسسة جديدة لكرة القدم الإلكترونية، أطلق عليها إسم "إيلفنز سبورتس".


ودخل بيل في شركة مع اللاعب السابق لاري كوهين، بالإضافة لمجموعة "38 إنترتينمنت" والتي قام بتأسيسها جوناثان كلارك.


وقام بيل بدعوة العديد من المواهب المهتمة بالألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، ومن ثم قد تتاح أمامهم فرصة الإنضمام للكيان الجديد "إيلفنز سبورتس".

وصرح بيل: "يوجد هناك تشابهات بين كرة القدم والرياضة الإلكترونية، حيث يلزم بذل الجهد والتضحية والإلتزام، من أجل الإرتقاء وبلوغ القمة".


وتطمح المؤسسة الجديدة لتوسعة نشاطها، لتشمل جميع النشاطات التي تقع خارق نطاق إشراف الإتحاد الدولي "فيفا".

وفي سياق متصل، إزدادت العوائد المادية للرياضة الإلكترونية بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث ربح شاب أمريكي يدعى "كايل جيرسدوف" مبلغ 3 مليون دولار من خلال إحدى المسابقات الإلكترونية، وهو مبلغ يتجاوز جوائز العديد من مسابقات كرة القدم على مستوى العالم.


ومن المقرر أن يمثل مؤسسة بيل الجديدة فريقاً في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقررة في فبراير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية المقررة في يوليو القادم بمديمة ميلان.

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