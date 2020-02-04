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أمير عزمي:" الترجي مش برشلونة .. ومحتاجين 11 راجل في الملعب"
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:52 ص
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هيثم موسى
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علق أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك الأسبق، على مواجهة الزمالك والترجي المرتقبة، والتي تقام في قطر، في بطولة السوبر الإفريقي.
وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من كامل إحترامي للترجي لكننا لن نواجه برشلونة".
وأكمل: "الزمالك يحتاج 11 رجلا في الملعب لحصد لقب السوبر الإفريقي".
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