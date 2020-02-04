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علاء عبدالعال: كارتيرون فشل مع الأهلي ولم ينجح مع الزمالك حتى الآن

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:27 ص
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كارتيرون
كارتيرون
هيثم موسى
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أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي بتروجت، أن كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك لم يحقق النجاح معهم حتى الآن.

 وتابع عبدالعال في تصريحات خاصة لنمبر وان على قناة النهار: "غير مقتنع بتجربة كارتيرون في مصر كما أنه فشل مع النادي الأهلي "  .

وأوضح : "الدليل على فشل كارتيرون مع الأهلي هو لقاء الترجي التونسي، بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسر في تونس بثلاثية نظيفة"

وعن حلم تدريب أحد قطبي الكرة المصرية ، أكد أنه في حال تلقي عرض لتدريب أحدهما ، سيختار الأهلي.

 وأضاف : "عدم نجوميتي كلاعب أثرت على مشواري في التدريب، وصنعت نفسي كمدرب ولم اعتمد على نجوميتي".

   وتابع: "تلقيت عرضا لتدريب سموحة بعد رحيل التوأم"
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