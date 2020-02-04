سفيرنا في الصين يرد على أنباء إجلاء البعثة الدبلوماسية المصرية



وأَضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن البعض "يفبرك" الأخبار بإجلاء البعثة الدبلوماسية من الصين، مشيرا إلى أن هناك صفحة "مفبركة" على موقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرًا عن تعليمات من وزير الخارجية بإجلاء البعثة الدبلوماسية المصرية من الصين، وهو أمر عار تماما عن الصحة.



وأوضح سفير مصر لدى الصين، أن هدف هذه الشائعات هو إثارة البلبلة وفقدان الثقة بين المواطن وقيادات الدولة، وهو توظيف سىء للغاية، وافتراء على مسئولي البعثة الدبلوماسية الذين يقدمون الخدمة للجالية المصرية على مدار الساعة، ويساهم في تدمير نفسية الجالية المصرية في الصين.

أعرب محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، عن سعادته بنجاح عملية إجلاء الحالية المصرية من الصين، بعد انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن السفارة المصرية في الصين فضلت العمل في صمت للحفاظ على المصريين، وعدم تسرب القلق إلى نفوسهم.