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قتله أحد أقاربه.. ننشر صورة قتيل "أبو النمرس" مع نجلته

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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حصلت "بوابة الفجر"، على صورة الشاب الذي لقى مصرعه، إثر اطلاق أعيرة ناريه صوبه، في محل عمله "سوبر ماركت"، بقرية منيل شيحة بأبو النمرس، ويدعى "محمد عبدالحى" مع نجلته.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب ويدعى "محمد.ع.ا" بائع بمحل "سوبر ماركت" في عقده الثالث من العمر، إثر اطلاق النار عليه بقرية منيل شيحة بأبو النمرس، من قبل مجهولين، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب أطلق عليه النار من قبل أحد أولاد عمه إثر خلافات عائليه تجمع بينهما، وفروا هاربين، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، قد تلقى أشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص بمنطقة منيل شيحه بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارة إسعاف وتبين قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه "محمد ع" في العقد الثالث من عمره، حال تواجده داخل محل بقالة ملك له.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم.
قتله أحد أقاربه.. ننشر صورة قتيل "أبو النمرس" مع نجلته
قتله أحد أقاربه.. ننشر صورة قتيل "أبو النمرس" مع نجلته
قتله أحد أقاربه.. ننشر صورة قتيل "أبو النمرس" مع نجلته
قتله أحد أقاربه.. ننشر صورة قتيل "أبو النمرس" مع نجلته
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قتل شرطة أبو النمرس الكاميرات المراقبة اخبار

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