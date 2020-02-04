الجيش المصري المركز العاشر عالميًا.. وخبير: "النهاردة يوم عظيم"

عقب اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤن المعنوية الأسبق، على احتلال الجيش مصر المركز العاشر عالميًا متفوقًا على الجيش التركي والإيراني في 2020، قائلًا: "النهاردة يومًا عظيمًا في تاريخ القوت المسلحة المصرية، خاصة أن احتلال الجيش المصري المركز العاشر، هو أعلى تقيم تحصل عليه مصر في تاريخها".



وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أن رفع موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، تصنيف الجيش المصري في 2020 للمركز العاشر عالميًا، شيء مشرف جدًا للقوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التنصيف خاص بالأسلحة التقليدية، والأسلحة النووية خارج هذا التصنيف.



ولفت مدير إدارة الشؤن المعنوية الأسبق، إلى أن هذا التصنيف يحدث بعد قياس التسليح الخاص بكل دولة سواء القوت البحرية أو البحرية أو الجوية، ومدى تنوع التسلح في هذه الدول.

