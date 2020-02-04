"التعليم": "ياريت نقلل ثقافة التقبيل لدى المصريين"

نفى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، ما تردد عن تأجيل الدراسة بجميع المدارس، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام الدراسي سيبدأ في موعده دون تأجيل.



وقال "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "أرسلنا نشرات بالإجراءات الوقائية إلى كافة المدارس"، معقبا: "ياريت نقلل ثقافة التقبيل لدى المصريين منعا في انتشار العدوى".



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه أصدر تعليمات بمنح إجازة الطلاب وفقا لتقرير الوحدة الصحية، موضحا: "في حال إصابة أي طالب أو مدرس بنزلات برد سيُمنح إجازة بناءً على التقرير الصحي للوحدة الصحية حتى يمثل للشفاء"، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا على الاهتمام بتهوية الفصول.

