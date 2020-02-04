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شاهد.. تميم يونس يختار أفضل رد على "سالمونيلا" (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:28 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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أثنى المخرج تميم يونس، على أغنية "شيغيلا.. (علشان كده قلت لا)"، والتي تعد ردًأ على أغنيته "سالمونيلا".

ونشر "يونس" كليب الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا: "مجهود رهيب، أحلى رد إلى الآن".

"شيغيلا..(علشان كده قلت لا)" غناء بيري عمر الحريري، وإخراج محمد عيسى، وكلمات سهيلة عيسى.

"سلامونيا" من كلمات تميم يونس، وتوزيع محمد زهير ومحمد الفرة، والكليب من إخراج تميم أيضا، وتعد الأغنية هي التجربة الثانية لتميم بعد "إنتي أي كلام"، والتي طرحها في أغسطس ٢٠١٨، وحققت نسب مشاهدة عالية تجاوزت ٨ مليون ونصف المليون.

وكانت أغنية "سالمونيلا" التي طرحت مطلع العام الجاري، حققت جدل واسع بين معجب بها، ورافض لمحتواها، واعتبر البعض أن الأغنية تقدم محتوى عنيف ضد المرأة.





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الكلمات المفتاحية

يوتيوب منوعات مزيكا سلامونيلا تميم يونس الفجر الفني

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