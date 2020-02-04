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عمرو أديب يوجه رسالة لنقابة الأطباء: "داخلين على وباء"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:57 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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طالب الإعلامي عمرو أديب، كل مؤسسات الدولة أن تشارك في مواجهة فيروس كورونا، معقبا: "لازم الناس تساعد الدولة.. إمكانياتنا مش كاملة، لسه بنبني منظومة صحية".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، رسالة إلى نقابة الأطباء بعد اعتراضها على نقل أطباء إلى الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، قائلا: "هذا ليس وقت جدل أو خلاف.. واللي مش عايز يخدم البلد بلاش".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الأطباء المصريين قدموا تضحيات كثيرة، واصفا االطبيب المصري بـ البطل، متابعا: "إحنا داخلين على وباء، ولازم نهدى شوية".
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