وزير التعليم: لا داعي للقلق من انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد حالة تستدعي تأجيل الدراسة، بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.



وتابع "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين،: "إحنا معندناس مشكلة حتى الآن، ومش عايزين نصنع مشكلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والأمور تسير على ما يرام، وأجهزة الدولة مستعدة لاتخاذ أي إجراء على مدار الـ24 ساعة".



في سياق آخر قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال نفس المداخلة الهاتفية، إن الوزارة تعمل على تغير ثقافة الامتحانات، والانتقال من الأسئلة النموذجية لأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، صدرت العام الماضي بالأولون، وهذا أمر ليس جديدًا.



وأشار إلى أن مستوى الطلاب في الصف الثانوي ارتفع بنسبة ملحوظة لا تقل عن 20%، وهذا انجاز كبير جدًا، معقبًا: "أحب أقول لأولياء الأمور، مستوى أولادكم ارتفع، ولا تقلقوا من فكرة الدخول إلى الجامعة، لأن التنسيق لم يتغير حتى الآن".

