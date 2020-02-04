Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم: لا داعي للقلق من انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:23 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد حالة تستدعي تأجيل الدراسة، بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتابع "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين،: "إحنا معندناس مشكلة حتى الآن، ومش عايزين نصنع مشكلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والأمور تسير على ما يرام، وأجهزة الدولة مستعدة لاتخاذ أي إجراء على مدار الـ24 ساعة".

في سياق آخر قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال نفس المداخلة الهاتفية، إن الوزارة تعمل على تغير ثقافة الامتحانات، والانتقال من الأسئلة النموذجية لأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، صدرت العام الماضي بالأولون، وهذا أمر ليس جديدًا.

وأشار إلى أن مستوى الطلاب في الصف الثانوي ارتفع بنسبة ملحوظة لا تقل عن 20%، وهذا انجاز كبير جدًا، معقبًا: "أحب أقول لأولياء الأمور، مستوى أولادكم ارتفع، ولا تقلقوا من فكرة الدخول إلى الجامعة، لأن التنسيق لم يتغير حتى الآن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا انتشار كورونا

أخبار تهمك

الاتحاد الإفريقي يكشف مفاجأة عن مصير مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عثمان ديمبلي يسبب ثورة غضب داخل برشلونة

منذ أقل من ساعتين

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصين تعلن خبرًا سارًا بشأن فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2020 بالاسم ورقم الجلوس (التيرم الأول) عبر موقع مديرية التربية والتعليم البديل qalubiaedu.org

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ حوالي 8 ساعات

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

انفراد.. وزارة التربية والتعليم تعلن عودة المستوى الرفيع مرة أخرى

أولياء أمور طلاب مدرسة منارة المستقبل يشكرون وزير التعليم بعد الإطاحة بالمدير

"التعليم": إجراء امتحان إليكتروني تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في 17 مارس

"التعليم": 127 مليون جنيه تكلفة طباعة أسئلة الامتحانات للثانوية العامة

طارق شوقي عن امتحانات التابلت: "أي نظام إليكتروني يجب تجريبه مرة واثنين وثلاثة"

وزير التعليم يزف خبر سار بشأن "كابوس الثانوية العامة"(فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

11:03 م

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status