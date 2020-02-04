أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020.. وتذبذب بالمعدن الأصفر بسبب "كورونا"

أسعار الذهب اليوم





حالة من التذبذب تمر بها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية متأثرة بمخاوف تفشي فيروس كورونا بجانب الاجراءات التى يتخذها البنك المركزي الصيني، ليرتفع ويتراجع فى نفس اليوم، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:













أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 695 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5560 جنيهًا













أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل الذهب عيار 18 سعر595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,560 جنيه.









أسعار الذهب عالميًا:

سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 1582.40 دولار للأوقية.

سعر التسليم الفوري للذهب 1577.36 دولار للأوقية.









أسعار الذهب الأن







