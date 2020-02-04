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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020.. وتذبذب بالمعدن الأصفر بسبب "كورونا"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

حالة من التذبذب تمر بها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية متأثرة بمخاوف تفشي فيروس كورونا بجانب الاجراءات التى يتخذها البنك المركزي الصيني، ليرتفع ويتراجع فى نفس اليوم، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 695 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5560 جنيهًا



أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 695  جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,560  جنيه.


أسعار الذهب عالميًا:
سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 1582.40 دولار للأوقية.

سعر التسليم الفوري للذهب 1577.36 دولار للأوقية.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

791 إلى 793

عيار 22 

725 إلى 727

عيار 21

692 إلى 694

عيار 18

593 إلى 595

عيار 14

461 إلى 465

عيار 12

392 إلى 394

الاونصة

24.596 إلى 24.667

الجنيه الذهب

5,536 إلى 5,552

الكيلو

790.857 إلى 793.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 794.25جنيه      

 50.75 $

سعر الذهب عيار 22

 728جنيه

 46.52 $

اسعار الذهب عيار 21

695جنيه

44.41 $

اسعار الذهب عيار 18

 595.75جنيه

38.06 $

سعر الذهب عيار 14

463.25جنيه

29.61 $

سعر الذهب عيار 12

397.25جنيه

25.38 $

سعر الذهب عيار 9

297.75جنيه

19.03 $

اسعار أوقية الذهب

27,680 جنيه

1,577 $

اسعار جنيه الذهب

5,560 جنيه

355.28 $

اسعار كيلو الذهب

794,250 جنيه

50,752 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     



اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

3 فبراير

 794.25

 695

 595.75

 463.25

 397.25

2 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

1 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

31 يناير

797

697

597

493

340

30 يناير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

29 يناير

790.75

692

593.25

461.25

395.5

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16
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