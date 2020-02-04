أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2020.. وتذبذب بالمعدن الأصفر بسبب "كورونا"
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
791 إلى 793
|
عيار 22
|
725 إلى 727
|
عيار 21
|
692 إلى 694
|
عيار 18
|
593 إلى 595
|
عيار 14
|
461 إلى 465
|
عيار 12
|
392 إلى 394
|
الاونصة
|
24.596 إلى 24.667
|
الجنيه الذهب
|
5,536 إلى 5,552
|
الكيلو
|
790.857 إلى 793.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
794.25جنيه
|
50.75 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
728جنيه
|
46.52 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
695جنيه
|
44.41 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
595.75جنيه
|
38.06 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
463.25جنيه
|
29.61 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
397.25جنيه
|
25.38 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.75جنيه
|
19.03 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
27,680 جنيه
|
1,577 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,560 جنيه
|
355.28 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
794,250 جنيه
|
50,752 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
3 فبراير
|
|
|
|
|
|
2 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
1 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
31 يناير
|
797
|
697
|
597
|
493
|
340
|
30 يناير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25
|
29 يناير
|
790.75
|
692
|
593.25
|
461.25
|
395.5
|
28 يناير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394
|
27 يناير
|
793.25
|
794
|
594.75
|
462.75
|
396.5
|
26 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
25 يناير
|
798.94
|
699.09
|
599.21
|
466.05
|
399.47
|
24 يناير
|
798.80
|
698.97
|
599.11
|
465.97
|
399.40
|
23 يناير
|
792.32
|
693.30
|
594.25
|
462.19
|
396.16