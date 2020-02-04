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البنك الدولي: فيروس كورونا فرصة لمرجعة اجراءات الصحة في الدول

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:42 ص
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محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود محي الدين، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي العالمي هش، وكذلك الوضع السياسي العالمي ليس جيدا، معلقا: "الوضع مش ناقص تأثير فيروس كورونا".

وأشار "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الصين تمثل نحو 20% من الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه سيكون هناك تذبذب في وضع الاقتصاد العالمي بسبب ما يحدث في الصين.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصين من أهم الدولة المستثمرة في المنطقة العربية، معتبرا أن القلق من انتشار فيروس كورونا يعد فرصة ذهبية لمراجعة الاجراءات والاستعدادات الصحية في الدول.
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا انتشار كورونا

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