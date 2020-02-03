تعرف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة المنيا تجاه الكورونا

أعلنت محافظة المنيا، عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية والتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة مع القادمين من الصين مع تطبيق أعلى معايير التقصي والمتابعة الدائمة، من جميع الأطباء، في جميع المستشفيات بمراكز المحافظة، لرصد أي حالة قد يشتبه في إصابتها بالفيروس



من جانبه تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا مع الدكتور أسامه بلبل وكيل مديرية الصحة عددا من الاجراءات المتبعة، للتأكد من سلامة تلك الاجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية، كما راجع نائب المحافظ خلال اجتماع عقده اليوم الدور الذي تقوم به إدارة الطب الوقائي بالمديرية.



وأعلن وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أنه لم يتم تسجيل أي حالات ايجابية للفيروس على مستوي المحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تطبيق الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها (العزل الصحي)، كإجراء احترازي طبيعي، على القادمين من الصين، موضحا أنه يجرى فحص جميع القادمين من الصين، وفى حال الاشتباه في الإصابة يتم نقل المريض فورا إلى مستشفى حميات مجهز لتلك الحالات.



وأكد نائب المحافظ أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا وجه بالعمل على نشر التوعية ورفع نسبة الوعي لدي المواطنين تجاه المرض من خلال ندوات توعوية وارشادية يتم تنظيمها في المدارس والجامعات وعدد من اماكن التجمعات، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجامعة، على أن يكون ذلك في بداية اول يوم في الفصل الدراسي الثاني، ويتم تكرار حملات التوعية بشكل منتظم.



واطمئن نائب المحافظ لسلامة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر اية معلومات خاصة بهم.



وتناشد مديرية الصحة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم نشر اية معلومات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.