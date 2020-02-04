دار الافتاء: التيارات المتشددة سببت الوسواس القهري لدى الناس

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن الناس خلقت ليس من أجل العبادة فقط، ولكنه من أجل التعمير والتزكية، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالابتعاد عن الخرافة.



وتابع "الورداني"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن دار الافتاء تتلقى يوميًا 3 آلاف سؤال، وهذا مؤشرًا على ثقة المواطنين بدار الافتاء.



ولفت أمين الفتوى بدار الافتاء، إلى أن سبب ارتفاع نسبة الوسواس القهري في المجتمع المصري هي التيارات المتشددة، التي حولت الدين إلى عبء لدى بعض الناس، وتسبب في خروج البعض عن الإسلام.

