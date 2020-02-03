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السودان: الحكومة تلقت خبر لقاء البرهان ونتنياهو عبر الإعلام

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:21 م
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البرهان ونتنياهو
البرهان ونتنياهو
وكالات
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صرح وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، مساء اليوم الاثنين، بأن "الحكومة تلقت نبأ لقاء رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف وزير الإعلام السوداني: إنه "لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء"، لافتاً إلى أن تنتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة من زيارته إلى أوغندا التي جرى فيها اللقاء.

ويذكر أن نتنياهو، قد التقى في وقت سابق من مساء اليوم، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، مضيفاً إن "نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".

هذا ولا تقيم السودان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه في يناير 2016، قال وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور: إن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل ممكن بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية".

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو السودان الحكومة السودانية البرهان الإعلام

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