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الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:20 م
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كيكي سيتين مع فابيان رويز
كيكي سيتين مع فابيان رويز
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية قد تحدث في الفترة القادمة بشأن صفقة يرغب في التعاقد معها ريال مدريد .

 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن ريال مدريد بالفعل هو الفريق الأقرب حاليا لـضم فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي الحالي، وريال بيتيس السابق.

 

ووفقا للصحيفة المقربة من برشلونة، فإن كيكي سيتين المدير الفني للبارسا بإمكانه أن يقلب الأحداث لأن اللاعب انفجر تحت قيادته عندما كان لاعبا لريال بيتيس.

 

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

 

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الكلمات المفتاحية

نابولي كيكي سيتين فابيان رويز رياضة برشلونة اخبار الرياضة

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