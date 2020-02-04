التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ في موعدها يوم 8 فبراير الجاري.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الخريطة الزمنية للدراسة في الجامعات للفصل الدراسي كما هي.



وعن أوضاع المبتعثين المصريين في الصين، قال إن أحوالهم مستقرة، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي صرف مرتبات شهري يناير وفبراير للعائدين مقدمًا، وتقديم منحة أخرى لهم في بداية شهر مارس المقبل.



أما عن العائدين من الصين، قال متحدث التعليم العالي: "نحن أمام احتمالين إما أن يعود بعضهم للصين للاستقرار وهنا حقوقهم محفوظة، وأما بالنسبة لمن قرروا الرجوع والاستقرار في مصر فتم الاستعداد لتوفيق".

