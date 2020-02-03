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تجدد المواجهات بين الجيش اليمني و"الحوثيين" بمحافظة الجوف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:08 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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تجددت المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، مساء اليوم الإثنين، في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وذكر مصدر عسكري يمني، أن الجيش حاصر مجموعة من "الحوثيين" استطاعت التسلل إلى جبال الجرشب، التابعة إداريًا لمديرية الغيل جنوب غربي الجوف، المحاذية لمديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأضاف المصدر اليمني: أن "قوات الجيش هاجمت المجموعة المتسللة من الحوثيين مما أدى إلى مقتل وجرح 8 منهم خلال المواجهات، في حين قُتل وأصيب آخرون من العسكريين".

وتابع المصدر العسكري: أن طيران التحالف استهدف بغارتين تعزيزات لـ"الحوثيين" كانت متجهة لإسناد عناصرها المحاصرة، أسفرتا عن مقتل وإصابة 6 وتدمير آليتين، لافتاً الى مقتل 3 عناضر من الحوثيين بينهم قيادي، وإصابة اثنين، خلال مواجهات مع الجيش اليمني في جبال الساقية بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

ودارت مواجهات بين الجيش اليمني و"الحوثيين" في جبال حام بمديرية المتون غرب الجوف، إثر محاولات تقدم للجماعة بهدف السيطرة على مواقع للجيش شمال المديرية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، أن طيران التحالف نفذ 7 غارات على مديرية الغيل جنوب غربي الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية المتون غرب الجوف، إحداها استهدفت منطقة سدباء الواقعة بين مديريتي الحزم والمتون.

وقصف طيران التحالف بـ 4 غارات مديرية مجزر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، واستهدف بـ 4 غارات أخرى جبل صلب في منطقة حريب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وفقا لـ"المسيرة".

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الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الجيش اليمني الجوف

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