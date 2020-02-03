محمد جمعة لـ الفجر الفني: مملكة إبليس سيدخل التاريخ.. وسعيد بردود أفعال الجمهور حتى الآن

أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل مملكة إبليس والذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد.



وقال جمعة في تصريح خاص للفجر الفني إن مسلسل مملكة إبليس من المسلسلات التي ستدخل التاريخ، وذلك لأن بعيدًا عن الشكل الأسطوري للعمل فبداخله تحليل للمجتمع بكل أشكاله، بكتابة عظيمة للمبدع محمد أمين راضي وبإخراج متمكن من أحمد خالد موسى.



وأضاف أن ردود أفعال الجمهور حتي الآن ممتازة جدًا، مع ملاحظة أن العمل يعرض على منصة إلكترونية، ومثل هذه المنصات مازالت لم تأخذ المساحة الكافية من المشاهدات مثل التلفزيون.



وتابع أن عرض المسلسل علي المنصة الإلكترونية أمرًا لايقلقه، لأن هناك شريحة كبيرة بدأت في التعامل معها مثل شاهد وwatch it ونتفليكس، ولكن هذه الثقافة لم تصل لعدد كبير من الجمهور، والميزة فيها أنها تحتفظ بالأعمال للجمهور فهي عبارة عن مكتبة يستطيع أن يشاهدها المتفرج في أي وقت يناسبه