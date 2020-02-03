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الفاتيكان يرسل أقنعة إلى الصين للمساعدة في التعامل مع "كورونا"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:50 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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أرسل الفاتيكان مئات الآلاف من الأقنعة الطبية إلى الصين؛ لمساعدتها في التعامل مع تفشي الفيروس الجديد، مع كل حقيبة تحمل شعار البابا فرانسيس، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأبناء العالمية "رويترز".

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز" الرسمي على الإنترنت، أن المبادرة نفذت بشكل مشترك من قبل مكتب الجمعيات البابوية ومركز تبشيري في إيطاليا للكاثوليك الصينيين.

وقال الفاتيكان نيوز: إن الأقنعة المعبأة في أكياس 10 قد أرسلت إلى مقاطعات جوبي وتشجيان وفوجيان.

كما أشاد البابا فرانسيس "بالتزام الصين الكبير" لاحتواء تفشي الفيروس التاجي، وقال: إنه كان يصلي من أجل الموتى والمرضى وعائلات الضحايا.

وبعد عقود من العلاقات الباردة، تحسنت العلاقات بين الفاتيكان وبكين منذ شهر سبتمبر عام 2018 عندما وقعا اتفاقية حول تسمية الأساقفة.

واعترض المحافظون الكاثوليك على الاتفاقية، متهمين الفاتيكان ببيعه للحكومة الشيوعية.

وذكر مسؤولو الكنيسة: أن الفاتيكان أرسل مئات الآلاف من أقنعة الوجه إلى الصين في محاولة للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المميت.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان في خدمة أخبار الكاثوليك في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الأقنعة متجهة إلى مقاطعات هوبي وتشجيانغ وفوجيان؛ حيث أصيبت الفاشية بقوة شديدة، وإنها مبادرة مشتركة بين مكتب الجمعيات الخيرية البابوية والكنيسة الصينية في إيطاليا، بالتعاون مع صيدلية الفاتيكان.

كما صرح مسؤول الفاتيكان، فينتشنزو هان ديو، الذي يشرف على مهمة النوايا الحسنة، لصحيفة غلوبال تايمز، بأن الكاردينال كونراد كرايوسكي سأل هان عما يمكن أن يفعله للمساعدة عندما أخبر عن الوضع في الصين.

وقال هان: إن الفاتيكان قفز إلى العمل، وانضم إلى الجماعات المسيحية الصينية المحلية في إيطاليا لشراء الأقنعة والكنيسة التي تنقلهم إلى روما لرحلاتهم إلى الصين.

وأضاف: إن الشحن في إيطاليا عادة ما يكون بطيئًا، لذا استخدمت صيدلية الفاتيكان مركباتها الخاصة لإرسال الأقنعة إلى روما مباشرةً.

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هوبي فيروس الكورونا تفشي فيروس كورونا الفاتيكان اخبار

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