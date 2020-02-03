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عاجل.. مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار بجامعة تكساس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:11 م
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الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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قُتل شخصين وأصيب ثالث، اليوم الإثنين، في حادث إطلاق نار بجامعة تكساس، حسبما ذكرت محطة (إيه.بي.سي) الأمريكية، نقلاً عن شرطة الجامعة (إيه أند إم كوميرس).

وأفادت المحطة الأمريكية، بأنه "تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس".

وقالت السلطات: إن "شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار في مبنى سكني بالجامعة اليوم"، وقالت إدارة شرطة الجامعة: إن "المصاب نقل إلى مستشفى في حالة غير معروفة".

ووقع إطلاق النار في قاعة سكن برايد روك، التي تضم طلاباً جددا، وفقاً لموقع الجامعة، وقالت شرطة الجامعة إنها "قد تمركز ضباط في جميع أنحاء الحرم الجامعي".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد تم إخبار الطلاب والموظفين بالحرص في المكان كإجراء احتياطي بعد إطلاق النار.

هذا وقُتل شخصان وأصيب عشرات آخرون في إطلاق نار خارج الحرم الجامعي، في شهر أكتوبر الماضي، بعد حفل عيد الهالوين شارك فيهما طلاب جامعة تكساس إيه أند إم.

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