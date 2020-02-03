أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء بالأعلى للثقافة





وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذي يعقد تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمركز الهناجر للفنون وشخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني كما يكرم المهرجان الفنان القدير محي اسماعيل، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان، ويحضر المؤتمر نخبة من المسرحيين.





تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، مؤتمرا صحفيا الأربعاء 5 فبراير في تمام الخامسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.