Advertisements
Advertisements
Advertisements

أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء بالأعلى للثقافة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:58 م
Advertisements
أيام القاهرة الدولي للمونودراما
أيام القاهرة الدولي للمونودراما
شيماء عطية
Advertisements
تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، مؤتمرا صحفيا الأربعاء 5 فبراير في تمام الخامسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذي يعقد تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمركز الهناجر للفنون وشخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني كما يكرم المهرجان الفنان القدير محي اسماعيل، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان، ويحضر المؤتمر نخبة من المسرحيين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم العرب مشاهير الفن افلام عادل امام افلام جديدة، مسلسلات رمضان اخبار الفن ؤ

أخبار تهمك

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم الاثنين: مفاجأة حول خوض السوبر الإفريقي.. نجم الزمالك السابق صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ حوالي 4 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 12 ساعة

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

منذ ساعة الا ربع

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

زلزال الميركاتو.. بيريز يفاجئ برشلونة بالصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ يوم

qalubiaedu | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القليوبيه.. لينك مديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

منذ أقل من ساعتين

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ يوم

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الثقافة والخارجية يعقدان مؤتمرا صحفيًا لهذا السبب

الثقافة والخارجية يعقدان مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل أول مهرجان ثقافي لدول التعاون الاسلامي

الثقافة والخارجية يعقدان مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل أول مهرجان ثقافى وفنى لدول منظمة التعاون الاسلامي

سامح مهران رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمونودراما

القاهرة للمونودراما يكرم صفيه العمري

اليوم.. انطلاق "القاهرة للمونودراما 2" بمشاركة عروض مصرية وعربية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

أول تعليق من السفير السوداني بالقاهرة على بيان الأهلي

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

Appeared | نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظات "القليوبية - الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد".. إليكم روابط الحصول على نتيجة الص الثالث الإعدادي

11:31 م

مسئول حكومي سابق يفجر مفاجأة بخصوص الضرائب على فودافون

11:10 م

الضربة الأولى من سيتين.. مدرب برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status