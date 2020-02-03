Advertisements
أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء بالأعلى للثقافة
الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:58 م
Advertisements
شيماء عطية
Advertisements
تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، مؤتمرا صحفيا الأربعاء 5 فبراير في تمام الخامسة مساء، بالمجلس الأعلى للثقافة.
وذلك للإعلان عن تفاصيل المهرجان الذي يعقد تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمركز الهناجر للفنون وشخصية المهرجان الفنان القدير صلاح السعدني كما يكرم المهرجان الفنان القدير محي اسماعيل، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان، ويحضر المؤتمر نخبة من المسرحيين.
Advertisements