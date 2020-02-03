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التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان قتل صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:11 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات واقعة قتل صاحب سوبر ماركت، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المراقبة بمكان الجريمة لفحصها والتوصل إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، فضلًا عن سماع شهود العيان بمكان الواقعة، الذين قال أحدهم: "كنا واقفين لاقينا واحد ضرب نار على صاحب السوبر ماركت وهرب".

وقُتل صاحب سوبر ماركت بطلقات نارية، مساء اليوم، إثر قيام آخرين بإطلاق أعيرة نارية صوبه، حال تواجده داخل سوبر ماركت الذى يمتلكه بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

مباحث الجيزة سوبر ماركت الكاميرات المراقبة أبو النمرس

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