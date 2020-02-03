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"جولدمان ساكس" يكشف تأثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:57 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال "جان هاتزيرس" كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يخفض فيروس الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.1 إلى 0.2 بالمائة في عام 2020 في التوقعات الأساسية والتي تفترض أن معدل الإصابات يتباطأ بشكل كبير في الشهرين الحالي والمقبل بفضل استجابة قوية من السلطات الصينية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف محلل البنك أنه  يتوقع الآن أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.25 بالمائة تقريباً هذا العام، مما يمثل انتعاشاً ضئيلاً من معدل 3.1 بالمائة المسجل في العام الماضي.

وتابع: "التأثير على المدى القريب كبير للغاية، ما يحدث خلال عام ٢٠٢٠ بأكمله يعتمد حقًا على مدى سرعة السيطرة على هذه الأزمة".

وأوضح البنك أنه في السيناريو الأكثر شدة، حيث لا يبلغ معدل الإصابات ذروته حتى الربع الثاني  فإن الفيروس سوف يكلف النمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.3 بالمائة.

وأشار "هاتزيوس": "في هذه الحالة، ربما يتعين علينا الانتظار حتى عام 2021 قبل أن نرى تسارعًا في النمو العالمي".
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الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا النمو الاقتصادي الاقتصاد العالمي

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