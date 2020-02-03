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محمود تريزيجيه يؤكد على حضوره في معرض الكتاب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:56 م
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محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
شيماء عطية
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أكد لاعب منتخب مصر الكابتن محمود تريزيجيه على لقائه بجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في ختام دورته ال٥١، في الثانية ظهر غدًا الثلاثاء 4 فبراير بقاعة السينما.

وأعاد "تريزيجيه" نشر موعد ندوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "هكون موجود بكره ان شاء الله في معرض الكتاب".

ووقع اختيار القائمين على معرض الكتاب هذا العام على ٥ سفراء هم: الفنان التشكيلي أحمد مصطفى، والدكتور زاهى حواس، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ولاعب المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، والمهندس هاني عازر

يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.

ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.
محمود تريزيجيه يؤكد على حضوره في معرض الكتاب
محمود تريزيجيه يؤكد على حضوره في معرض الكتاب
محمود تريزيجيه يؤكد على حضوره في معرض الكتاب
محمود تريزيجيه يؤكد على حضوره في معرض الكتاب
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