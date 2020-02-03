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البورصات الأوروبية ترتفع في نهاية التعاملات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:46 م
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مؤشر داكس الألماني
مؤشر داكس الألماني
وكالات
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أغلقت البورصات الأوروبية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع  التكنولوجيا  في حين كان قطاع النفط والغاز أكبر الخاسرين.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الصين للحد من أثر فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

وبدأت المملكة المتحدة الفترة الانتقالية، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية 2020، بعد خروجها من عضوية الإتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مضطربة، بعد أن قال وزير خارجية المملكة المتحدة "دومينيك راب" إن المملكة المتحدة لن تتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي في أي صفقة تجارية بعد البريكست.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه ليس هناك حاجة للمملكة المتحدة لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.

وارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، مع ارتفاعه في ألمانيا لأعلى مستوى في 11 شهراً.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 411.72 نقطة.

وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 7326.3 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 5835.6 نقطة.

قفز مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 13045.1 نقطة.

وانخفض سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.1066 دولار.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر داكس فيروس الكورونا البورصات الأوروبية الاتحاد الاوربي اتفاق البريكست

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