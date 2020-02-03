الرئيس الروسي يجري اتصالاً هاتفيًا بالملك سلمان





أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً، بملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واتفقا على تنسيق الجهود بصيغة اتفاق النفط العالمي المسمى "أوبك+"، حسب ما أعلن الكرملين.





ويمثل اتفاق "أوبك+" صيغة لخفض الإنتاج بين دول منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من خارج المنظمة خاصة روسيا.





هذا وتدرس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وحلفاءها خفضاً إضافيا لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا بسبب أثر فيروس كورونا على الطلب"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وقال مصدر في منظمة أوبك: إن "أوبك بلس" تدرس عقد اجتماع في 14 و15 فبراير بدلاً من مارس، مشيراً إلى أن معظم أعضاء المنظمة متفقون على ضرورة تعميق خفض إنتاج النفط.



