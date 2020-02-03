أحمد موسى: المنتقدين لـ"كمامة" وزيرة الصحة "ناس تافهة" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على الانتقادات التي وجهت لوزير الصحة الدكتورة هالة زايد بارتداء الكمامة بشكل غير صحيح قائلًا: "ناس تافهة.. الست طالع عنيها وبتشتغل وبتبذل مجهود ويتكلموا عن الكمامة"، مشيرا إلى أن الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الصحة، وأنفها خارج "الكمامة"، التقطت قبل وصول الطائرة من ووهان".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين إنه لا يوجد مصابين بفيروس كورونا في مصر، كما أن العائدين من ووهان بصحة جيدة.



وأضاف أن الدولة المصرية تحركت على أعلى مستوى لنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية، وتم تجهيز حجر صحي للتأكد من خلو المصريين من فيروس كورونا دون أن يتكلف المصري مليم، متابعًا: "مصر تعاملت مع الأمر زي ما الكتاب بيقول، والمصريين العائدين من ووهان أكدوا أن الحكومة الأمريكية دفعت كل أمريكي 1000 دولار كي يعود إلى بلاده".

