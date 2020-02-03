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المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بالمطرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لتشكيلًا عصابيًا، لإتهامه بسرقة المساكن بمنطقة المطرية.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من عامل يفيد بتعرضه لسرقة محتويات شقته السكنية، وبلاغًا أخر من مسن بتعرضه لسرقة محتويات شقته بنفس الطريقة بإسلوب "كسر الباب" أثناء عدم تواجدهما بالشقة.

وبعمل التحريات، وجمع المعلومات، تم التوصل لهويه مرتكبي حوادث السرقة، وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة بأماكن تواجدهما، تم ضبط المتهمين، وتبين أنهم على ذمة قضايا آخرى.

وبمواجهتهما اعترف بنشاطهم الإجرامي، وبسؤالهم عن المسروقات اعترفا ببيعها لآخرين مجهولين، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر مشدد تشكيل عصابي اخبار

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