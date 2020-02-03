رئيس صندوق تطوير العشوائيات يحذر المستفيدين: في هذه الحالة يتم سحب الوحدة السكنية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن المرحلة الثانية لتطوير العشوائيات ستضمن المناطق الغير مخططة، وهذه هي القضية الأكبر، وستتكلف 350 مليار جنيه وفقًا لرؤية 2030.



وتابع "صديق"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك التزامات على الدولة في تطوير العشوائيات، تتضمن إنشاء مجتمع متكامل من مدارس وعيادات صحية، ومساجد وكنائس، وليس وحدات سكنية فقط.



وأشار إلى أن أي مواطن عليه أن يحافظ على وحدته السكنية، وعدم تغيير وحدته من نشاط سكني لتجاري، معقبًا: "اللي بيخالف الشروط ممكن تتسحب الوحدة منه".

