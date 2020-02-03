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ندوة تعريفية بقانون التأمينات والمعاشات في "تجارة عين شمس"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:33 م
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الدكتور خالد قدري
الدكتور خالد قدري
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تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس ندوة تعريفية بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور خالد قدري عميد الكلية بأن الندوة تستضيف عمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الإجتماعي والمعاشات، ومحمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

كما يشارك في الندوة محسن الطنطاوي القصبي رئيس قطاع شئون الفنية بالصندوق الحكومي، بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية يوم الأربعاء في تمام العاشرة صباحا.
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الكلمات المفتاحية

كلية التجارة قانون التأمينات الاجتماعية جامعة عين شمس

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